Посольство РФ в США: Вашингтон продолжает самогипноз о нападении России на Украину

Власти США не могут смотреть на ситуацию с Украиной объективно. Об этом заявили в Facebook-аккаунте посольства России в Вашингтоне.

«Маховик антироссийской агрессии» не позволяет американской стороне объективно воспринимать происходящее, говорится в сообщении. Вашингтон активно продолжает самогипноз о неизбежности нападения РФ на Украину, уточнили дипломаты.

«Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс вновь выступил с антироссийским заявлением. Он считает, что Москва распространяет «недостоверную» информацию об Украине.