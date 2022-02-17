Премьер Японии Кисида: Токио должен принять участие в снижении напряженности вокруг Украины

Япония должна присоединиться к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии. Такое мнение выразил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Политик выступал на встрече с представителями возглавляемой им фракции. По его словам, обстановка вокруг Киева остается напряженной. В этой ситуации никакой вариант развития не станет неожиданностью.

«Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности путем дипломатии», — сказал Кисида.

Ранее стало известно, что некоторые государства начали призывать своих граждан покинуть территорию Украины. Подобное заявление сделал и МИД Японии. Токио повысил уровень опасности пребывания в европейском государстве до максимального.