Валиева упала во время заключительной тренировки перед произвольной программой на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева, которую подозревают в употреблении допинга, упала во время заключительной тренировки перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель, но упала во время четверного тулупа при исполнении каскада. Александра Трусова не справилась с четверным сальховом и также упала во время заключительной тренировки, сообщает ТАСС.

Валиева занимает первое место, набрав в короткой программе 82,16 балла, на втором месте Анна Щербакова с промежуточным результатом 80,20 балла. Александра Трусова набрала в короткой программе 74,60 балла и занимает четвертое место. Прокат произвольной программы состоится в четверг в 13:00 по московскому времени.