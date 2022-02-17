Политолог Суздальцев: Зеленский ввел День единения для поднятия рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести День единения 16 февраля. О появлении нового праздника украинцы узнали буквально за два дня до его образования.

Мероприятие носит патриотический характер: по всей стране в этот день звучал государственный гимн и развесили национальные флаги Украины. Однако все это торжество отражает корыстные цели Зеленского, считает политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт уверен, что украинский лидер таким образом попытался успокоить граждан на фоне информационной истерии и раздутой паники в местных и западных СМИ. Но главное, для чего Зеленскому понадобился новый праздник, — поднятие личного рейтинга, уверен Суздальцев.

«Они сами раздували эту историю, а потом сами и испугались. Из пустого создается какая-то истерика, а потом население мобилизуется в поддержку власти, которая выступает его защитником... Конечно, и для рейтинга это тоже надо: скоро выборы, а рейтинг Зеленского практически сравнялся с рейтингом его главного противника — экс-президента Петра Порошенко»,— сказал Суздальцев «Газете.ru».

По мнению эксперта, среди граждан Украины действительно есть страх, связанный с информационной кампанией последних дней. Ложку дегтя добавляет и недавний отъезд из страны дипломатов, олигархов и чиновников высокого ранга, резюмировал политолог.