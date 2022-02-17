Госдума рассмотрит законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит законопроект о запрете упоминания в СМИ информации о национальности и вероисповедании преступников. Об этом сообщил зампредседателя думского комитета Евгений Попов.

Известно, что рассмотрение данного законопроекта планируется провести в апреле. На его обсуждение будут приглашены члены журналистского сообщества, Союза журналистов, а также представители Чеченской республики. По словам Попова, никаких задержек по рассмотрению проекта Госдумой нет.

«Мы планируем в апреле примерно приступить к этим законопроектам ... Изначально, когда я отправлял его в рассылку, мы как раз и говорили об апреле», — добавил зампредседателя думского комитета.

Соответствующий законопроект в Госдуму ранее внес парламент Чеченской Республики. Как отметили авторы инициативы, установление запрета на распространение сведений о национальности преступников вызвано необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.