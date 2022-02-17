Разведслужбы США уже в третий раз за последнее десятилетие допустили крупнейший провал. На это в беседе с Idnes указал чешский президент Милош Земан.

Первым инцидентом он назвал Ирак, где после всех заявлений Вашингтона об оружии массового поражения, его найти так и не удалось. Вторым провалом он счел прошлогодние события в Афганистане, когда утверждения, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) никогда не дойдет до Кабула, на поверку оказались далекими от правды.

«Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны на Украине не будет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы», — так, Земан отнес заявления Запада об эскалации к третьему масштабному конфузу.

В последние месяцы западные спецслужбы несколько раз назначали дату и время «вторжения» на Украину. Однако все эти заявления являлись только нагнетанием ситуации, резюмировал политик.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации