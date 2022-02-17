Спасатели потушили воспламенившийся в Красногвардейском районе автомобиль

Сообщение о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга поступило 16 февраля в 20:37 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на Заневском проспекте. Приехавшие на место происшествия сотрудники противопожарной безопасности установили, что у отечественного автомобиля ВАЗ-2107 горит моторный отсек. Усилиями пяти спасателей пламя было потушено. В результате возгорания никто не пострадал. Экстренные службы проводят проверку для установления деталей произошедшего.

Пожарная бригада могла бы приехать быстрее и спасти автомобиль владельца до его полного выгорания. Однако помехой оперативному реагированию экстренных служб города являются неубранные от снега и наледи дороги. Администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова прекрасно осведомлена об этой проблеме, но не предпринимает должных мер для ее устранения.