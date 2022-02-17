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Сатановский рассказал, какие гарантии безопасности со стороны НАТО устроят Москву

Россия
Сатановский рассказал, какие гарантии безопасности со стороны НАТО устроят Москву

Североатлантический военный блок, в соответствии с выдвинутыми Россией требованиями по гарантиям безопасности, должен отодвинуться на западные границы Советского Союза. Только так инфраструктура НАТО не будет представлять угрозы для РФ.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал политолог Евгений Сатановский, рассуждая об изменившейся риторике Москвы в диалоге с Западом.

Как напомнил эксперт, после распада СССР и Организации Варшавского Договора военный потенциал РФ и ее союзников на территории Европы сократился в шесть раз, а ядерный потенциал – в 3,5 раза. При этом военный блок НАТО за прошедшие десятилетия, не встречая никаких препятствий, расширился на восток, приблизившись к границам РФ на расстояние от 6000 до 1500 километров. А размещенные Альянсом в Восточной Европе ракеты и ударная авиация позволили сократить подлетное время до Москвы до часа и даже меньше, если удар будет нанесен с территории Эстонии или Украины.

«Это к вопросу о том, а что это Путин вдруг условия какие-то начал выдвигать? "Наверно, он думает только о том, чтобы запустить "Северный поток – 2". А давайте мы ему скажем, что, если он не будет вести себя конвенционально, мы "СП–2" не запустим". Логика. Интернет забит таким бредом», – объяснил Сатановский.

Сатановский рассказал, какие гарантии безопасности со стороны НАТО устроят Москву
wikipedia.org  / mil.ru / CC BY 4.0

За последние годы, напомнил политолог, России удалось восстановить свой военный потенциал, нарастив темпы перевооружения и обучения личного состава. Российские военнослужащие получили уникальный боевой опыт в ходе военной операции в Сирии. В арсенале РФ появилось гиперзвуковое оружие, способное преодолевать имеющиеся в распоряжении НАТО комплексы противовоздушной и противоракетной обороны.

Но все эти достижения не отменяют опасности, которую для России представляет сложившийся в Восточной Европе баланс сил.

Ранее Россия и США определили на территории друг у друга приблизительно по сто целей для возможных ядерных ударов. Таким образом Москве и Вашингтону для взаимного уничтожения хватит нескольких сотен стратегических боеприпасов. И Россия, не забывая о подготовке к этому сценарию, старается, однако, не доводить дело до таких крайних мер. Именно поэтому ранее Москва и выдвинула Западу требование предоставить ей гарантии безопасности и отодвинуться на границы 1997 года.

Сатановский рассказал, какие гарантии безопасности со стороны НАТО устроят Москву
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению Сатановского, ситуация в Восточной Европе перестанет представлять угрозу для РФ, если НАТО вернется на западные границы СССР, передовая инфраструктура Альянса будет уничтожена, а перед Москвой и Петербургом будет сформировано некое предполье, которое защитит обе столицы от быстрого ракетного удара, а также замедлит до нескольких дней подход к городам наземных сил противника.

Если Соединенные Штаты Америки не согласятся на эти условия Москвы, добавил Сатановский в заключение, Москве придется прибегнуть к односторонним военно-техническим мерам для обеспечения безопасности России.

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