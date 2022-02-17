Генсек НАТО Столтенберг не стал предполагать дальнейшее развитие ситуации на Украине

Североатлантический альянс не намерен предсказывать развитие ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

На данный момент, по словам Столтенберга, в Европе наступила новая реальность. Оказалось, что в странах ЕС существуют большие проблемы с безопасностью. И украинский кризис продемонстрировал это в полной мере.

«Мы не знаем, что случится на Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе», — сказал генсек НАТО.

Во время заседания НАТО участники подняли вопрос о размещении наступательных вооружений блока на Украине. Пока такие идеи к реализации не планируются.

В последние месяцы странами Запада нагнетается ситуация вокруг Украины. Западные СМИ распространяют информацию о напряженности на границе, однако ни один из прогнозов не оправдался.