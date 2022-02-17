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Генсек НАТО Столтенберг не стал предполагать дальнейшее развитие ситуации на Украине

Политика
Генсек НАТО Столтенберг не стал предполагать дальнейшее развитие ситуации на Украине

Североатлантический альянс не намерен предсказывать развитие ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

На данный момент, по словам Столтенберга, в Европе наступила новая реальность. Оказалось, что в странах ЕС существуют большие проблемы с безопасностью. И украинский кризис продемонстрировал это в полной мере.

«Мы не знаем, что случится на Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе», — сказал генсек НАТО.

Во время заседания НАТО участники подняли вопрос о размещении наступательных вооружений блока на Украине. Пока такие идеи к реализации не планируются.

В последние месяцы странами Запада нагнетается ситуация вокруг Украины. Западные СМИ распространяют информацию о напряженности на границе, однако ни один из прогнозов не оправдался.

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