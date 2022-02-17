Россия и Венесуэла намерены нарастить сотрудничество в военной сфере

Россия и Венесуэла проследили эффективность сотрудничества стран в военной сфере, после чего стороны договорились наращивать его для защиты и мира в государстве. Об этом заявил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с правительственной делегацией РФ.

Соответствующие указал получил главнокомандующий боливарианскими вооруженными силами и генштаб армии, отметил глава Венесуэлы. Им уже переданы четкие указания о расширении подготовки, обучении и сотрудничестве.

«Мы пересмотрели военное сотрудничество (с Россией. — Прим. ред.) и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», — рассказал Мадуро.

Соответствующие намерения подтвердила и российская сторона. Как отметил вице-премьер Юрий Борисов, страны будут расширять совместные проекты в материальной сфере, а также работать над перспективными инициативами и продолжать наращивание товарооборота.