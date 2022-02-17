Кедми: Россия смогла защитить себя от угрозы американского удара с моря

Власти России уделяют большое значение развитию Военно-Морского флота страны, так как понимают, что одна из главных гроз российской национальной безопасности исходит именно с моря.

Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя проходящие в Сирии масштабные учения российских ВВС и ВМФ.

Основная оперативная и стратегическая угроза исходит для России от американского военно-морского флота, в котором сосредоточена вся мощь Соединенных Штатов, считает эксперт. Поэтому для российских Вооруженных сил та важны учения в Средиземном море.

«Сейчас идут по всему миру учения российской армии и флота, и ВКС. Для этого были отправлены самолеты с гиперзвуковыми ракетами в Сирию. Отрабатываются в Сирии действия против американского 6-го флота, – рассказал Кедми. – Имеет слишком большое значение, как пройдут эти учения, потому что американский флот в Средиземном море – одна из сильнейших угроз ракетного удара по России».

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Россия впервые проводит настолько масштабные маневры, участие в которых принимает два типа самолетов: вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» истребители МиГ-31, созданные специально для уничтожения авианосцев, и модернизированные Ту-22 – дальние сверхтяжелые самолеты с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета, которые могут быть использованы для стратегического удара.

«Там по два самолета, но этого вполне достаточно. Все виды вооружений – и в воздухе, и на суше, и на море – это сеть вооружений. Все это работает как единый механизм. Это не просто «прилетели и отстрелялись»», — объяснил Кедми.

Так или иначе в проходящих одновременно маневрах задействованы 140 кораблей ВМФ РФ, которые находятся от Берингова пролива до Атлантики. В двух российских флотах – Черноморском и Северном – уже достигнуто хорошее соотношение сил с американцами, а в Тихоокеанском флоте равновесие с ВМС США еще надо дорабатывать. Но, как подчеркнул Кедми, Тихоокеанский флот РФ обладает серьезным преимуществом, так как судам противника для нанесения ракетного удара необходимо преодолеть значительное расстояние и подойти к Курильской гряде.

«Это значительное расстояние. Так как ракеты не гиперзвуковые, их полет является очень продолжительным», — объяснил военный эксперт.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

А то направление, которое ранее представляло для России наибольшую опасность – со стороны Средиземного моря – теперь защищено на сто процентов. Москва смогла не просто отодвинуть угрозу на этом направлении, а полностью ее перерыть, вернув под свой контроль полуостров Крым и разместив военные базы в Сирии, заключил Кедми.