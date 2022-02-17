Шольц и Байден призвали продолжать диалог по вопросам европейской безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели телефонные переговоры. Во время них стороны отметили необходимость дальнейшего диалога по вопросам европейской безопасности, сообщил представитель правительства ФРГ.

Немецкий канцлер также рассказал американскому президенту о своих недавних визитах в Киев и Москву. Во время телефонной беседы Шольц и Байден сошлись во мнении, что переговоры с Россией необходимо продолжать.

«Стороны приветствовали заявления президента России (Владимира) Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться, — сообщили в немецком кабмине.

Политики согласились, что важно соблюдать Минские соглашения. Стороны также отметили необходимость достижения прогресса в «нормандском формате» усилиями Германии и Франции. При этом в Берлине подчеркнули, что «ключ к этому лежит в Москве».