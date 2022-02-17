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Российский ФБР получил письмо от пострадавшей из-за несправедливого суда американки

Общество
/ Обновлено: 17 февраля 2022 02:36
Российский ФБР получил письмо от пострадавшей из-за несправедливого суда американки

Жительницу Соединенных Штатов Эми Гонсалес несправедливо приговорили к пожизненному заключению в тюрьме за преступление, которое она не совершала. В связи с этим американка обратилась за помощью в российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Гонсалес, работавшая медсестрой в одной из больниц штата Техас, также воспитывала 14-летнюю дочь и 27-летнего пасынка. Однако в 2016 году ее вместе с братом и матерью приговорили к пожизненному заключению за преступление, совершенное отцом семейства, передает Федеральное агентство новостей.

Мужчина убил свою бывшую невесту Кристину Белфорд вместе с ее знакомой в зале суда. Затем семью Гонсалес обвинили в преследовании наследников женщины, лишив их лишив их права на досрочное освобождение. При этом, как сообщила Гонсалес Фонду борьбы с репрессиями, основанному бизнесменом Евгением Пригожиным, все расследование основывалось на безосновательных заключениях.

После вынесения приговора мать американки погибла внутри тюремных стен. Гонсалес попросила сотрудников ФБР придать ее историю огласке, а также восстановить справедливость для себя и брата Дэвида.

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