Жительницу Соединенных Штатов Эми Гонсалес несправедливо приговорили к пожизненному заключению в тюрьме за преступление, которое она не совершала. В связи с этим американка обратилась за помощью в российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Гонсалес, работавшая медсестрой в одной из больниц штата Техас, также воспитывала 14-летнюю дочь и 27-летнего пасынка. Однако в 2016 году ее вместе с братом и матерью приговорили к пожизненному заключению за преступление, совершенное отцом семейства, передает Федеральное агентство новостей.

Мужчина убил свою бывшую невесту Кристину Белфорд вместе с ее знакомой в зале суда. Затем семью Гонсалес обвинили в преследовании наследников женщины, лишив их лишив их права на досрочное освобождение. При этом, как сообщила Гонсалес Фонду борьбы с репрессиями, основанному бизнесменом Евгением Пригожиным, все расследование основывалось на безосновательных заключениях.