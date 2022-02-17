Джо Байден может обратиться в парламент за дополнительным финансированием на оборону США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может обратиться к конгрессу с просьбой увеличить расходы на оборону в следующем финансовом году. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что американский лидер попросит у Конгресса США дополнительные 770 млрд долларов из бюджета для нужд Пентагона. Следующий финансовый год начинается в стране с 1 октября 2022 года.

Министерство обороны США ставит основным приоритетом строительство военных кораблей, модернизацию космических сил, а также улучшение ядерной триады. В Пентагоне намерены выделять дополнительное финансирование на разработку новых видов оружия, которые необходимы стране для ведения противостояния с Россией и Китаем.

Весной прошлого года Белый дом обращался в Конгресс, большую часть мест в котором занимают демократы, с просьбой о выделении дополнительных 753 млрд долларов. После консультаций было принято решение увеличить эту сумму.