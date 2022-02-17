Корнилов: Запад откровенно лгал о подготовке «российского вторжения» на Украину

Запад на протяжении нескольких последних месяцев откровенно лгал, раздувая информационную кампанию о якобы имеющихся у России планах нападения на Украину, и, несмотря на то, что эта ложь стала явной, он продолжит действовать точно так же.

Об этом 16 февраля, когда по прогнозу США должно было начаться «российское вторжение», в материале для РИА Новости рассуждает историк и публицист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Все сообщения американских политиков и СМИ о «неминуемом» нападении, по словам эксперта, являлись ложью. И это стало очевидно всем, когда в указанное ими время ничего не произошло.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, иронично заявила, что агентство Bloomberg, сообщавшее, что «вторжение» состоится 15 февраля, превратилось в тыкву.

Как отмечает по этому поводу Корнилов, следом за Bloomberg в тыквы превратились и другие американские СМИ, утверждавшие, что «Россия нападет» 16 февраля, и даже называвшие «точное время» атаки. Кроме того, в тыкву превратился и президент США Джо Байден, на заявление которого и ссылались американские СМИ.

Федеральное агентство новостей /

«Какие только СМИ не повторили эту дату как уже окончательную и утвержденную. Некоторые телеканалы и сайты ввели обратный отсчет до нее в прямом эфире. Газеты выходили с кричащими заголовками на первых полосах о том, сколько часов осталось для того, "чтобы предотвратить войну в Европе", — напоминает политолог. — А британские таблоиды начали даже упражняться в том, кто назовет точное время "вторжения". The Sun и Mirror сошлись на том, что Россия нападет на Украину ровно в три часа ночи. Соответственно, к сегодняшнему утру число "тыкв" резко прибавилось — хоть предвесенний Хэллоуин устраивай».

Все попытки украинского президента Владимира Зеленского, который понимал, что никакого вторжения не будет, успокоить раздуваемую Западом истерию не увенчались успехом, и в итоге он принял решение назначить на день «вторжения» праздник – «День единства», чем только усилил непонимание в обществе.

Федеральное агентство новостей /

Самое интересное, рассуждает Корнилов, это то, как западные СМИ, несколько месяцев эксплуатировавшие тему «вторжения», будут оправдываться перед своей аудиторией за то, что «вторжения» 15 и 16 февраля не произошло, и скажется ли это как-то на их репутации.

Ответ, по словам эксперта, известен заранее – уже через несколько дней они забудут данную тему, и больше никогда к ней не вернутся.

«В современном мире информационного шлака, в котором одна чудовищная ложь моментально сменяется другой, не менее чудовищной, у зрителей и читателей полностью исчезает восприятие времени и пространства. Сейчас спроси их, какие еще объявлялись даты "российского вторжения", — практически никто и не вспомнит», — отмечает Корнилов.

В качестве примера он напоминает о том, как официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Россия «вторгнется» на Украину «с середины января по середину февраля». Однако, после того, как этот период прошел, никто об этом прогнозе Псаки не напоминает.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

«Никого в американских СМИ не волнует, что было сказано их деятелями вчера, надо выдавать на-гора новые и новые "сенсации" о злокозненной России, не отвлекаясь на неудобные вопросы. Почти наверняка так же будет и с прогнозами "вторжения 16 февраля". Пройдет неделя-другая — и все те же медиа так же яростно будут обсуждать новые невероятные даты и сценарии», — предсказал Корнилов.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с несостоявшимся в назначенное Западом время «Российским вторжением», выразил уверенность в том, что она войдет в историю информационных войн.