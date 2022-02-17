Суд обязал владельца «Рольфа» Петрова выплатить почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей по уголовному делу. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Суд рассмотрел все доводы стороны обвинения и удовлетворил требования инстанции в полном объеме. Сам Петров не признал свою вину.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом летом 2019 года. По данным правоохранителей, Петров с еще несколькими фигурантами совершили вывод средств по подложным документам.

В СКР полагают, что подозреваемый вывел на зарубежные счета 4 млрд рублей с целью личного пользования. Это было осуществлено путем продажи «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт по «многократно завышенной» цене.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в Москве. Сеть компании имеет 62 салонов в Москве и Санкт-Петербурге.