Владимир Зеленский: ситуация на российско-украинской границе контролируемая

Обстановка на границе России и Украины находится под контролем. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, зафиксирована незначительная ротация российских военнослужащих. Однако при этом украинский лидер подчеркнул, что ситуация остается «неизменной».

«Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений», — заявил Зеленский.

Недавно представители Минобороны России сообщили, что военнослужащие выдвинутся в место постоянного базирования после того, как завершатся маневры в Белоруссии. Формирования Южного и Западного военного округа 15 февраля уже выдвинулись в свои гарнизоны после окончания учений «Союзная решимость — 2022».