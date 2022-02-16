Госдеп США ответил на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова

Американский госсекретарь Энтони Блинкен готов ко встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако это произойдет в «должное время».

Возможные переговоры представителей Москвы и Вашингтона прокомментировал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что переговоры Блинкена и Лаврова пройдут в надлежащее время.

«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время. Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел (России)», — ответил Прайс.

Блинкен в минувший вторник провел телефонный разговор с Лавровым, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Собеседники обсудили возможность дальнейшей двусторонней работы по гарантиям безопасности и график предстоящих контактов на различных уровнях.