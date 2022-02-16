Следователи проверят слова политолога Соловья с помощью лингвистической экспертизы

Правоохранительные органы назначили лингвистическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела в отношении политолога Валерия Соловья. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

По данным следствия, он делал записи в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», нарушающие российское законодательство. В ходе лингвистической экспертизы будут изучены публичные высказывания политолога.

«По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — заявил источник RT.

Валерий Соловей проходит свидетелем по уголовному делу по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В его доме прошли обыски с изъятием техники.