Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Захарова порекомендовала Байдену отстранить предсказывавших эскалацию на Украине аналитиков

Политика
Захарова порекомендовала Байдену отстранить предсказывавших эскалацию на Украине аналитиков

Аналитиков президента США Джо Байдена, которые предсказывали обострение ситуации на Украине, необходимо отстранить от должности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно Байден выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России и опроверг сообщения о размещении ракет на Украине. Он также обратился к россиянам со словами «Вы не наш враг».

«Как это все знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что "мы же друзья, не надо видеть в нас врагов, не важно, что мы действуем не совсем в ваших интересах, но это только на первый взгляд вам так кажется"», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

В том числе с таким заявлением выступил и президент США Байден, который опирался на слова аналитиков. Захарова посоветовала американскому лидеру освободить от должности таких специалистов.

#захарова #сша #байден