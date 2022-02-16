Пользователи Yahoo News Japan высмеяли «украинского самурая» Корсунского

Пост украинского посла в Токио Сергея Корсунского в Twitter с угрозами в сторону России возмутила пользователей японского сегмента интернета. Об этом свидетельствую комментарии читателей Yahoo News Japan.

Посол выложил фотографию, на которой он запечатлен в образе самурая. Корсунский также сопроводил публикацию коротким обращением к России. После этого корреспондент Yahoo News Japan обратился в посольство страны с просьбой объяснить, что именно дипломат хотел донести до подписчиков. В диппредставительстве заявили, что «украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину».

Японцы высмеяли попытки Корсунского «притвориться» самураем в борьбе с Россией. Они также упрекнули украинского дипломата в незнании особенностей этого класса феодалов.

«Вся ирония-то состоит в том, что у самураев не было одной родины и армии. И никакого патриотизма у них тоже не было!» — написал один из пользователей.

«Да уж, прямо вылитый самурай!» — иронично заметил другой юзер.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения в иностранных СМИ о «российской агрессии» в отношении Украины. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не планирует ни на кого нападать и не вынашивает подобных планов.