Депутат Госдумы Милонов предложил ввести единую систему учета домашних питомцев

Единую систему учета и контроля домашних животных предложили ввести в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий уверен, что это поможет в борьбе с недобросовестными владельцами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу за ненадобностью. Милонов подчеркнул, что большинство бродячих псов когда-то были домашними любимцами.

«Еще раз хочу сказать, что все люди, которые с любовью относятся к своим домашним животным, 100% захотят, наверное, чтобы их зверушка имела документ, не просто бумажный, который взял и выбросил, а его электронную копию», — прокомментировал Милонов телеканалу «360» инициативу об обязательном чипировании животных.

Это поможет при розыске потерявшихся питомцев. Милонов уверен, что Госдума примет этот законопроект.