Зеленский одобрил решение СНБО о расширении санкций против «Страна.UA» и «Шарий.Нет»

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о расширении санкций против ресурсов «Страна.UA» и «Шарий.Нет» получило поддержку Киева. Инициативу утвердил президент страны Владиимир Зеленский.

Речь идет об ужесточении ограничений в отношении блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы. Так, санкции будут распространяться не только на вышеуказанные ресурсы, но и на другие интернет-порталы с аналогичным содержанием.

Гужва, который является главным редактором сайта «Страна.UA», попал в черный список СНБО Украины летом 2021 года. В то же время были одобрены санкции в отношении трех членов Партии Шария.