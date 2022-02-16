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Президент РПЛ Хачатурянц заявил, что первым сделает Fan ID

Спорт
Президент РПЛ Хачатурянц заявил, что первым сделает Fan ID

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что первым оформить паспорт болельщика (Fan ID), который будет необходим для посещения матчей чемпионата России по футболу.

Президент РПЛ Хачатурянц в ходе пресс-конференции 16 февраля «дал слово» журналистам, что первым сделает Fan ID. Спортивный функционер отметил, что у него нет правонарушений, которые помешают оформить документ. Более того, Хачатурянц подчеркнул, что введение Fan ID не уничтожит фанатское движение в России. По мнению главы РПЛ, многие болельщики изменят свое мнение о документе после вступления в силу соответствующего закона.

Ранее фанаты 15 клубов высшего эшелона российского футбола выступили против введения Fan ID. Они сообщили, что будут бойкотировать матчи РПЛ.

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