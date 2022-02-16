В Калининградской области задержали замглавы администрации Зеленоградска

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы администрации Зеленоградского городского округа Калининградской области Руслана Андронова. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновника задержали 14 февраля на рабочем в месте. В его кабинете правоохранители также провели обыски и изъяли документацию, которая может представлять интерес для следствия.

С чем были связаны оперативные мероприятия, неизвестно. Один источник утверждает, что чиновник может быть подозреваемым в экономическом преступлении. По информации другого — замглавы администрации может быть замешан в махинациях с земельными участками на территории округа. Иные подробности пока не разглашаются.