Эксперт объяснил, почему Россия не спешит решать украинский вопрос

Идеальным для России решением украинского вопроса было бы превратить эту страну в дружественную путем изменения там политического режима и смены руководства. Поэтому Москва не станет просто проводить на Украине военную операцию.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог Николай Злобин, который объяснил, почему для Москвы любые активные действия по отношению к Украине были бы не лучшим решением.

«В идеале для России является изменение политического режима на Украине, смена руководства и превращение Украины в дружественную страну, поэтому просто военная операция без серьезной подготовки внутреннего переворота в Киеве, способного поддержать эту операцию, представляется маловероятной», — рассуждает Злобин.

При этом он напомнил, что сама идея смены правящего режима на Украине явственно напоминает о том, чем Запад занимался в разных регионах мира последние 20 лет, и о том, что Россия подобные методы категорически отвергает.

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Если бы Россия решила прибегнуть к подобного рода решению украинского вопроса, это потребовало бы от нее в корне изменить свою внешнюю политику, но Москва к этому пока не готова, отметил политолог.

«Поэтом я склоняюсь к тому, что все-таки войны не будет, хотя полностью исключить ее начало не могу», — заключил Николай Злобин.

Напомним, на протяжении последних месяцев, по мере того, как Запад нагнетал истерию вокруг предполагаемого «российского вторжения» на Украину, Москва неоднократно на разных уровнях заявлял, что не собирается нападать ни на кого из соседних стран. А шумиха вокруг «российской агрессии», как отметили в Кремле, раздувается западными странами искусственно ради достижения собственных целей.