Детский сад с видом на кладбище за 117 миллионов рублей построили в Воронежской области

Новый детский сад с видом на действующее кладбище построили в селе Монастырщина Воронежской области. Цена проекта — 117 млн рублей.

Объект должны были сдать осенью 2021 года, но по традиции сроки перенесли на конец зимы 2022 года. Детский сад рассчитан на 70 мест.

Администрация не нашла другого места для строительства детского учреждения, кроме как рядом с действующим кладбищем. Из окон открывается вид на места упокоения усопших.

Опубликованный в соцсетях ролик разделил сельчан на два лагеря. Одни возмущены таким соседством, другие считают, что в этом нет ничего страшного, ведь кладбище — неотъемлемая часть человеческой жизни. Наиболее разумные высказали предложение засадить забор кустами сирени, чтобы скрыть неприглядную картину.