«Юра, отпусти его!»: депутата Рады избили в прямом эфире за критику Порошенко

На депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича напал журналист Юрий Бутусов, возмущенный критикой нардепа в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко.

Потасовка произошла в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера после слов Шуфрича о том, что Украина — «большое, красивое государство, в котором говорят не только на украинском языке».

«Я прекрасно понимал, куда я иду. Знаете почему я здесь? Потому что Украина — это красивое, большое государство, в котором живут люди, говорящие на украинском, венгерском языке, в том числе и на русском языке. И я хочу, чтобы они знали правду», — заявил Шуфрич.

После сказанного главред провластного украинского портала «Цензор.нет» Бутусов ударил Шуфрича по лицу, а последний не сдержался и бросился на журналиста в ответ. Во время драки Бутусов начал душить парламентария: гости студии не без труда, но все же смогли разнять мужчин.

После инцидента Шуфрич заявил, что у него в жизни «случалась страсть, но так лицо еще никто не расцарапывал». Он отметил слабый удар соперника и признался — сожалеет, что не сдержался и ответил. Депутат считает, что Бутусов проявил агрессию из-за критики политического курса Порошенко.

«Я давал четкие выверенные факты. И Бутусов понимал, что я разрушаю идею великого Петра [Порошенко], которого я множил на ноль», — сказал Шуфрич изданию «Страна.ua».

Примечательно, что нардеп вернулся в студию после драки, заявив, что запачканная рубашка и «пара царапин на лице» еще не повод покидать эфир. После съемок Шуфрича и Бутусова пригласили выпить за одним столом, но примирения так и не случилось. Тем не менее, писать заявление о возбуждении уголовного дела против оппонента депутат пока не намерен.

«Если бы я не был председателем комитета Рады по свободе слова, я бы и после эфира нашел аргументы, как с ним объясниться. Но так как я глава комитета, а он — журналист, считаю общение с Бутусовым законченным и не вижу возможности находится с ним в одном помещении», — заключил парламентарий.

Ранее Шуфрич заявлял, что Украина никогда не станет членом НАТО «от слова совсем». Подробнее — в нашей статье.