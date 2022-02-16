Руководство «Мегалайна» указало на прозрачность конкурса по реализации проекта «Горская»

Фирмы, одержавшие победу в первом этапе конкурса по реализации проекта «Горская», отличаются профессионализмом и большим опытом. Такое мнение выразил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Среди прошедших во второй этап «китов» — консорциумы «СЕМРЕН И МОНССОН МОС», COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix and Partner ZT GmbH и «Марис Пропертиз». Они будут бороться за право разработать лучшее решение для развития территории площадью свыше 150 гектаров в северо-западной части Санкт-Петербурга.

«Консорциумы «Марис Пропертиз» и «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» — это петербургские фирмы, у них внутри присутствуют иностранные связи и партнеры, но все кадры преимущественно наши, российские. У них большой серьезный опыт работы в Северной столице, причем с реализованными проектами», — приводит слова Корупятника «Экономика сегодня».

Гендиректор «Мегалайна» также обратил внимание на прозрачность процедуры определения победителя. По его словам, конкурс отличился максимальной доступностью и открытостью каждого этапа.

Победители первого этапа конкурса по «Горской» стали известны 3 февраля. Голосование осуществлялось в онлайн-формате.