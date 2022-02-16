Ищенко объяснил, зачем Госдума на самом деле запустила процесс признания ДНР и ЛНР

Обращение Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой народных республик призвано расширить возможности для маневра России на непростых переговорах с Западом.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» рассуждает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Россия, в ходе продолжающихся переговоров с Западом добивается не права начать войну на украинской территории, а возможности снизить угрозу этой войны.

Теперь, после обращения ГД, президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров могут завить своим западным коллегам, что признания независимости республик Донбасс требует парламент, который выражает волю российского народа.

«Как вы понимаете, это похоронит Минские соглашения, по которым республики признаются частью Украины. Мирный процесс надо будет начинать заново и не факт, что до чего-то удастся договориться. Вряд ли Украина согласится с новой постановкой вопроса. Опасность войны возрастет. Поэтому заставьте своих киевских клиентов выполнять Минские соглашения. Только так мы можем несколько успокоить общественное мнение в своей стране. Иначе придется прислушаться к позиции Думы», — приводит Ищенко доводы российского руководства, обращенные к Западу.

Эти умозаключения, по словам Ищенко, могут стать дополнительным рычагом давления на европейцев, которым следует занять более конструктивную позицию и наконец публично отказаться от односторонней поддержки Вашингтона. Но на американцев эти доводы не подействуют, так как они все равно стремятся развязать войну.

Федеральное агентство новостей /

«В целом же я неоднократно говорил и писал, что признание/непризнание, как любые другие дипломатические и недипломатические шаги — лишь отдельные незначительные операции в глобальном противостоянии России и США, элементами которого являются украинский и донбасский (равно как и многие другие, включая сирийский) кризисы», — отмечает также Ищенко.

По словам политолога, было бы ошибкой рассматривать глобальный кризис через призму донецкого или украинского кризисов, и пытаться решать мировые проблемы тактическими шагами регионального значения.

Дело, подчеркивает Ищенко, обстоит строго наоборот – судьбы Украины и Донбасса можно решить только, разобравшись с российско-американским противостоянием.