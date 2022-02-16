Управление Росприроднадзора проведет проверку по факту сброса снега в Неву

Работники коммунальных служб, убиравшие Пироговскую набережную, решили сэкономить время и силы, сбросив снег в Неву. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО сообщила, что ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

Действия пятерых дворников попали на видео. На кадрах видно, как люди в ярких жилетах очищают узкий тротуар от снега и льда, а после сбрасывают содержимое лопат на лед в Неву, передает 78.ru.

Росприроднадзор выясняет, сотрудниками какого городского предприятия являются участники инцидента. В Петербурге за загрязнение ледовой поверхности водных объектов предусмотрен штраф. Его размер может достигать 300 тысяч рублей.

Работу коммунальных служб и губернатора города Александра Беглова в последнее время больше всего критикуют местные жители. Это связано с халатностью властей, которые должным образом не подготовились к приходу зимы и снегопадов.