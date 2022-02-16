В Тобольске ученикам восьмого класса задали вычислить скорость остывания трупа

Учитель одной из школ Тобольска на уроке по теме терморегуляции организма предложила восьмиклассникам рассчитать скорость остывания трупа. Об этом сообщил канал РЕН ТВ.

По данным СМИ, вторая задача заканчивалась вопросом: «Какое тело быстрее замерзает: трезвое или пьяное?». Как заявила директор образовательного учреждения, подобные задания являются профессионально ориентированными, а родители и сами ученики на них не жаловались.

Однако по мнению заслуженного учителя России Александра Снегурова, такие задачи неуместны для 15-летних подростков и могут нанести некоторым школьникам психологическую травму.