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Украинский депутат Кива назвал президента США Байдена «провокатором войны»

Политика
Украинский депутат Кива назвал президента США Байдена «провокатором войны»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что президент США Джо Байден является «провокатором войны». Об этом парламентарий написал в Telegram.

Так Кива прокомментировал дезинформацию Запада о «российском вторжении». Он также призвал Службу безопасности Украины (СБУ) создать план по «ликвидации» американского руководства.

«В рамках борьбы с дезинформацией и провокациями СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена», — отметил Кива.

Байден ранее назвал очень вероятным «вторжение» России на Украину, однако не стал приводить каких-либо доказательств. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не имеют никаких агрессивных планов в отношении Киева.

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