Шарий уличил Зеленского в наркомании после расширения санкций против себя на Украине

Владимир Зеленский продолжает бороться с украинским журналистом и оппозиционным политиком Анатолием Шарием. 16 февраля президент Украины привел в действие решение СНБО, согласно которому против Шария и его семьи расширяются персональные санкции, введенные еще в августе прошлого года.

О решении Зеленского сообщает сайт президента Украины. Уточняется, что санкции введены против Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информационного агентства «Шарий.Нет», а также против журналиста Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Примечательно, что санкции распространяются даже на тещу блогера — мать его супруги Ольги.

Сам Шарий на действия украинских властей отреагировал крайне эмоционально, в очередной раз «пройдясь» лично по Зеленскому.

«Отмороженный кокаиновый наркоман внес изменения в санкции против меня и моей семьи. Думает жить вечно и вечно быть президентом, смешное чучело», — заявил Шарий в Telegram.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Примечательно, что год назад в этот день СБУ объявила Шарию о подозрении в совершении преступлений по двум статьям УК Украины — «Государственная измена» (ч. 1 ст. 111) и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам» (ч. 1 ст. 161).

С 21 августа 2021 года информационные ресурсы Шария, включая социальные сети и Youtube-канал, находятся под ограничениями. Санкции символично ввели в день рождения блогера. Сам он опасается преследования по политическим мотивам на Украине и проживает в одной из стран Евросоюза, но продолжает вещать на аудиторию 2,6 миллиона человек.

После введения санкций против своей семьи Шарий пообещал «начать бороться» с родственниками инициаторов такого решения, в том числе и Зеленского. Позже на его канале вышел видеоролик, где журналисты «Шарий.Нет» разыскали 90-летнюю мать главы СНБО Алексея Данилова и выяснили, что она живет совсем одна в обстреливаемом украинскими войсками Луганске и получает пенсию от властей ЛНР.

wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0 /

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