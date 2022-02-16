Захарова: Москва потеряла интерес к заявлениям генсека НАТО Столтенберга

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на брифинге.

По словам дипломата, ведомство не будет рассматривать высказывания генсека Альянса в качестве серьезных аргументов.

«Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы, собственно говоря, наши западные партнеры», — отметила Захарова.

Столтенберг ранее прокомментировал планы НАТО усилить восточное направление. По его словам, это будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины.