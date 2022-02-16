В Москве после семичасового обыска задержали политолога Валерия Соловья и его сына

Московские правоохранители рано утром нагрянули с обыском в квартиру политолога Валерия Соловья. Следственные действие продолжались около семи часов, сообщает издание RT.

По данным СМИ, после обысков силовики изъяли из квартиры всю технику и увезли Соловья, а также его сына на допрос. Предварительно, политолог является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Полицейские также искали политика Эльвиру Вихареву, женщина подтвердила эту информацию. Обстоятельства уголовного дела и детали обвинения уточняются.