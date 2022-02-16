Среди жителей Одессы есть как те, кто боится «российского вторжения», которым уже несколько месяцев Украину запугивают западные политики и СМИ, так и те, кто относится к России с симпатией и не боится ее.

Об этом в материале для финского издания Yle рассказывает корреспондент Суви Туртиайнен, которая съездила в Одессу, пообщалась местными жителями и была очень удивлена, встретив в городе людей, хорошо относящихся к России.

Поездка финского корреспондента в Одессу совпала с российскими военно-морскими учениями в Черном море.

По словам Туртиайнен, напряженная ситуация вокруг Украины отражается и на настроениях местного населения. В частности, начало российских учений – 14 февраля – совпало не только с Днем всех влюбленных, но и с днем свадьбы двух жителей Одессы Татьяны и Игоря, которые решили не называть свою фамилию из соображений безопасности.

Молодожены признались, что боятся начала боевых действий. А молодой муж, отметил, что российское руководство может быть особенно заинтересовано в том, чтобы провести военную операцию именно в Одессе из-за того, что этот город для России имеет особое культурно-историческое значение.

ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Авраменко

Одесса, отмечает авто материала, оказалась в уязвимом положении, так к юго-востоку от нее находится полуостров Крым, вернувшийся в состав России весной 2014 года, а к западу – Приднестровье, где расположен российский миротворческий контингент.

А теперь, в ходе стартовавших в понедельник масштабных военно-морских учений в Черное море вошли шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ. В связи с этим у местных жителей возникли опасения по поводу торговых поставок, ведь Одесса является важным торговым портом, значение которого для Украины трудно переоценить.

Именно через Одессу украинские производители экспортируют зерно и металл в разные страны мира. И, как рассказали местные жители, напряженная обстановка в регионе оказывает на торговлю прямое влияние.

В частности, работающая на припортовом одесском рынке Наталья Головатюк рассказала, что покупателей в последнее время почти нет, но украинцы все равно до последнего будут надеяться, что война с Россией не будет.

Еще один житель Одессы Андрей Зозуля, который работает в строительной компании, напомнил о трагических событиях 2 мая 2014 года, когда в результате пожара в Доме Профсоюзов погибли 42 человека, выступавших против произошедшего ранее в Киеве Евромайдана. Идущее уже более семи лет расследование тех событий, по словам Андрея, наглядно показывает положение дел в стране – виновных в гибели людей не привлекают к ответственности, а в государстве творится беспредел.

Новостное агентство «Харьков». / Степан Коцаба

Истерия по поводу якобы грозящего Украине «российского вторжения», по мнению одессита, нагнетается правящими элитами с целью получить и отмыть большие деньги, а простые люди уже не могут нормально жить в своей стране, им приходится выживать.

До прозападной революции 2014 года жизнь на Украине была гораздо лучше, добавил Зозуля. А теперь, по его словам, люди в российском Крыму живут гораздо лучше, чем при украинской власти – цены на еду и бензин там ниже, чем на Украине.

В заключение автор материала напоминает, что в Одессе живет много русских, поэтому исторически в этом городе сложилась мультикультурная среда. И возможно, пророссийски настроенные одесситы совсем не против, чтобы власть России, уровень жизни в которой гораздо выше, чем на Украине, распространилась бы и на их приморский город, заключает Суви Туртиайнен.