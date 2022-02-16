Россия и Бразилия договорились о возведении новых станций по отслеживанию мусора в космосе

Две новые станции по отслеживанию космического мусора должны появиться в Бразилии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро.

Москва и Бразилиа достигли договоренностей о развертывании дополнительных станций. С их помощью можно будет отслеживать перемещение искусственных объектов и их фрагментов, оставленных человеком в космосе.

«На территории Бразилии уже построены три станции системы ГЛОНАСС, а также оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора, есть договоренности о развертывании еще двух дополнительных станций», — заявил Путин.

Роскосмос и Бразильское космическое агентство продолжают совместную работу в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. С помощью этой технологии люди получают информацию о поверхности планеты и объектах на ней.