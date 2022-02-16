Госпитализированный в начале февраля Жириновский находится на ИВЛ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный в начале февраля, находится в стабильно тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Российский политик дышит через маску. Его температура тела составляет 36,7 градуса. По оценкам медиков, состояние Жириновского стабильно тяжелое, пишет ФАН.

Владимир Жириновский заразился коронавирусом. Он попал в больницу в начале февраля, хотя о госпитализации политика стало известно намного позднее. Сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев долгое время не комментировал состояние 75-летнего отца. Только на днях он одной фразой на своей странице в Facebook высказался о его здоровье.