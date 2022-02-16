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Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

Общество
Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут получить очередное разовое пособие. Об этом заявил эксперт Сергей Власов.

По словам Власова, Владимир Путин показал, что власть готова и будет поддерживать российских пенсионеров, и сейчас как никогда высока вероятность повторений единовременных выплат, сообщают «Питерские заметки».

Стоит напомнить, что российские пенсионеры уже получали единовременные выплаты осенью 2021 года. Владимир Путин заявил об этом 22 августа в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия», а соответствующий указ был подписан президентом уже 28 августа.

Власов считает, что объявление о новых выплатах поступит совсем скоро – в начале марта. Как раз в те дни, когда Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

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