Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут получить очередное разовое пособие. Об этом заявил эксперт Сергей Власов.

По словам Власова, Владимир Путин показал, что власть готова и будет поддерживать российских пенсионеров, и сейчас как никогда высока вероятность повторений единовременных выплат, сообщают «Питерские заметки».

Стоит напомнить, что российские пенсионеры уже получали единовременные выплаты осенью 2021 года. Владимир Путин заявил об этом 22 августа в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия», а соответствующий указ был подписан президентом уже 28 августа.

Власов считает, что объявление о новых выплатах поступит совсем скоро – в начале марта. Как раз в те дни, когда Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.