Украинская лыжница Каминская отстранена от участия в ОИ из-за положительного допинг-теста

Представительница сборной Украины по лыжам Валентина Каминская временно отстранена от участия в зимних Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Информация была подтверждена на официальном сайте Международного агентства по тестированию спортсменов. Валентина Каминская 10 февраля сдал очередной допинг-тест, результат которого оказался положительным. В крови украинской спортсменки был найден препарат, входящий в число запрещенных WADA. Информации по поводу дальнейших действий со стороны Международного олимпийского комитета, на данный момент, нет.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Произошло это во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Позже Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой принять участие в одиночных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Китае.