Глава СОМБ ответил на провокации западных разведчиков в ЦАР

Представитель российских инструкторов в Центральноафриканской Республике Александр Иванов осудил распространение дезинформационных сведений о россиянах. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) уверен, что в СМИ развернута провокационная кампания, которую инициировали «представителей западных разведывательных агентств».

«Самым откровенным было предложение принять непосредственное участие в перевороте, якобы запланированном в Республике Конго. Мы зафиксировали это предложение и еще на прошлой неделе информация была передана руководству страны. Такие же предложения поступали и из некоторых других стран. Я хотел бы донести до всех провокаторов и представителей западных разведывательных агентств!» — объяснил Иванов.

Он отметил, что цель провокаторов – втянуть россиян в международные политические игры. По словам руководителя СОМБ, организация столкнулась с масштабной дезинформационной работой:

«СОМБ работает только с правительством ЦАР и выступает за стабильность. Мы не принимаем участие в политических авантюрах! Поступающие предложения будут отвергнуты, а информация о таких планах будет передана нашим международным партнерам».

Французская радиостанция RFI ранее сообщила, что главарь чадской повстанческой группировки UFR (Союз сил сопротивления) Тиман Эрдими обратился к «ЧВК Вагнера» за помощью в свержении временных властей республики.