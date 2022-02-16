Глава МФЦ Коми стала фигурантом дела о присвоении премий сотрудников

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы МФЦ Коми Натальи Жегуновой. Женщину заподозрили в присвоении премий сотрудников, сообщили пресс-службе УФСБ по Республике Коми.

«Глава МФЦ по Республике Коми Наталья Жегунова стала фигурантом уголовного дела о присвоении денежных средств, выделенных в качестве премий ее подчиненным», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в декабре 2020 года Жегунова воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги из бюджета МФЦ, которые предназначались для выплат премий сотрудникам учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Другие детали инцидента уточняются.