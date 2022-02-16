Погребинский: Путин уже принял решение по республикам Донбасса

Президент России Владимир Путин скорее всего уже принял решение по Луганской и Донецкой народным республикам, о признании независимости которых его накануне попросила Государственная дума.

Такое мнение, выступая в Москве на «круглом столе» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я выскажу предположение, что решение он (Владимир Путин) уже принял. Более того, я предполагаю, что это решение уже существует в письменном виде в ответе на реакцию американцев на предложения РФ, который скоро должен быть обнародован», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что положение России кажется сложным только на первый взгляд. Так как, хоть России и придется как-то обосновать признание республик Донбасса, но ее в любом случае будут обвинять и наказывать санкциями.

Поэтому, по мнению украинского политолога, ответ президента России, если он не будет носить отлагательный характер, будет содержать в себе некий ультиматум.

«(Например) если на протяжении ближайшего месяца украинское руководство не предпримет решительных шагов по реализации Минских соглашений, тогда Россия примет решение о признании этих республик, — объяснил Погребинский. — Мне кажется, что-то в этом духе».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Напомним, в начале текущей недели Госдума РФ приняла обращение к главе государства о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

В среду, 16 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам в ходе брифинга, что Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов ГД.