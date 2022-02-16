Блинкен выступил против возможного признания Россией независимости ЛНР и ДНР

Возможное признание Москвой ЛНР и ДНР подорвет территориальную целостность Украины. Такую точку зрения выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так американский дипломат прокомментировал обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину. В документе говорится о необходимости признания независимости республик Донбасса.

«Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса», — считает Блинкен.

Обращение Госдумы по ЛНР и ДНР ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин принял инициативу к сведению.