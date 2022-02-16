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Чешский политолог Крейчи указал на неприятные последствия истерики США вокруг Украины

Политика
Чешский политолог Крейчи указал на неприятные последствия истерики США вокруг Украины

США попали в ловушку из-за пропаганды своих СМИ. Такого мнения придерживается чешский политолог Оскар Крейчи.

Истерика журналистов сузила пространство для маневра американских политиков. Корреспонденты хорошо постарались, и Западу теперь нечем оправдываться. Те, кто нагнетали обстановку, угодили в конфуз, так как российские войска передислоцировались после учений.

«Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды», — сказал политолог в интервью изданию Parlamentni listy.

Корреспондент ответил Крейчи, что некоторые СМИ сообщали, будто Россия может «напасть» на Украину во время Олимпийских игр. Он добавил: соревнования еще не закончились.

«Время Олимпиады особое, оно стимулирует некоторых экстремистов», — отметил чешских эксперт.

Сообщения об «атаке» России начали распространять украинские националисты. Крейчи допустил, что они способны на провокации, и на Западе поверят, что это является доказательством «российского вторжения». США и Великобритания не станут проверять факты, вместо этого они предпочитают анонсировать «точные даты нападения».

Теперь журналистам приходится объясняться за несбывшиеся прогнозы. Они не могут сделать это с достоинством, так как «войска» ушли от украинских границ.

#украина #вторжение #крейчи