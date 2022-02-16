Роспотребнадзор указал на рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян

Максимальный рост заболеваемости среди граждан старше 65 лет зафиксировали в России за последнюю неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уберечь пожилых людей от встречи с инфекцией не удалось, резюмировала главный санитарный врач страны. За последнюю неделю случился максимальный рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет, отметила Попова.

«Они начинают болеть, и это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — сказала глава Роспотребнадзора.

В целом по России наблюдается снижение темпов распространения COVID-19. Число регионов страны, где сократилось количество зараженных, выросло до десяти. Попова отметила, что пневмония на фоне коронавируса развивается у 3% заболевших.