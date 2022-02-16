Экстрасенс Джулия Ванг предостерегла Россию от участия в братской войне

Россия столкнется со страшными последствиями, если начнется братская война. Такое предсказание сделала победительница 15-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг.

Ведьма считает, что 2022 год может принести гибель крупнейшему государству планеты. По ее словам, такая судьба ждет Россию в том случае, если та станет участницей вооруженного противостояния. Как отметила Ванг, при подобном раскладе регионы будут держать дистанцию.

Не менее печальные последствия предсказательница предрекла жителям Кавказа и Сибири. Она уверена, что на этих землях будут наблюдаться волнения сепаратистов. Ванг не исключила и вероятность гражданских конфликтов.

Ранее было расшифровано библейское пророчество о будущем России. В нем страна названа «орлом с востока». По мнению некоторых специалистов, правители из предсказания, которые «соберут многочисленную армию и пойдут в бой», это Фувал и Мешех (Москва и Сибирь).

«Пока три стороны воюют за господство, в стороне от конфликта рождается новая сила», — гласит пророчество.

Следует отметить, что библия содержит множество предсказаний о судьбе мира. Так, в последней книге нового завета, в которой говорится о втором пришествии Христа, описано больше всего предзнаменований.