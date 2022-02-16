Власти Таиланда объявили о переименовании Бангкока

Королевский ученый совет Таиланда объявил об официальном переименовании Бангкока. Теперь столица страны будет называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

В переводе это означает «Святопрестольный великий град». При этом ведомство уточняет, что допустимо использование обоих названий. Новое имя столица примет только после проверки специального комитета.

Совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц. Если новое название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным, то Бангкок будет указан в скобках. Английское наименование столицы Таиланда было утверждено в 2001 году.