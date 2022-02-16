Политолог Рар похвалил Путина за выдержку после провокаций журналистов на встрече с Шольцем

Немецкие журналисты взбесились из-за реакции президента России Владимира Путина на их провокационные вопросы. На это указал политолог из Германии Александр Рар.

Он констатировал: журналисты требуют, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц ехал в Россию ругаться с Путиным, и не искал пути для установления диалога. На пресс-конференции по итогам встречи российского и немецкого лидеров корреспонденты показали, что им не интересны выполнение Киевом Минских соглашений и европейская безопасность. Их волнует только осужденный Алексей Навальный1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) и внутрення политика РФ.

Владимир Путин игнорировал провокационные вопросы, чем привел журналистов в ярость.

«Путин сделал такую паузу гигантскую, и все думали: вот, сейчас он что-то скажет про Навального. А вообще ничего не сказал. Он спросил: "Какая там у вас была вторая часть вопроса?" И тут немецкий журналист, видно, забыл, о чем хотел говорить, и как-то потерялся», — сказал Рар в эфире «Соловьев LIVE».

Шольц тоже уклонялся от некоторых вопросов. Например, он не стал говорить о возможных санкциях против России и газопроводе «Северный поток — 2».

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму